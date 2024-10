Rapinati e picchiati due anziani nella loro abitazione

Una violenta rapina è avvenuta nella serata di ieri in un'abitazione a Martignano in provincia di Ascoli Piceno. Vittima una coppia di anziani che intorno all'ora di cena si sono visti piombare dentro casa due persone con il volto travisato. Con modi violenti hanno portato via da questa abitazione circa 4mila euro che i due anziani tenevano in casa: non sono mancati momenti di violenza visto che entrambi sono stati picchiati e sono dovuti andare in ospedale, dopo essere stati soccorsi dai vicini di casa. L'uomo è ancora ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli mentre la moglie è stata dimessa. Sull'episodio indagano i Carabinieri della stazione di Matignano. Il sospetto è che qualcuno possa aver rivelato ai malfattori che all'interno dell'abitazione erano custoditi del denaro.



