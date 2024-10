No G7 davanti a Provincia Ancona, stop a impianto rifiuti a Jesi

Presidio davanti alla sede della Provincia di Ancona e strada antistante bloccata per dire no al progetto per realizzare un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi a Jesi. L'iniziativa è stata messa in atto nel pomeriggio della "seconda giornata di mobilitazione in concomitanza col vertice G7 salute, con una nuova "manifestazione che ha portato in piazza le vertenze ambientali che colpiscono il territorio delle Marche". "Area elevato rischio ambientale, piano di risanamento subito", hanno scritto i manifestanti della Campagna No G7 - Not on my body, su uno striscione esposto dai Centri sociali Marche. In altri due striscioni le scritte "Giù le mani dal Molo clementino" e "Fermiamo il disastro ambientale".

I promotori del sit-in chiedono, oltre allo "stop al progetto di impianto trattamento rifiuti pericolosi Edison a Jesi", anche "la chiusura della raffineria Api a Falconara, il blocco all'ampliamento del Molo Clementino del porto di Ancona e il risanamento immediato della zona (ex)Aerca. A seguito del presidio una delegazione, composta da comitato porto, comitati Falconara Fermiamo il disastro ambientale, centro sociale Tnt di Jesi e Unione sindacale di base Ancona è stata ricevuta dal Presidente della Provincia.

La posizione espressa dalla delegazione è stata chiara, osservano i manifestanti, "va fatta una moratoria sui nuovi impianti nell'area che va da ancona, Falconara, Jesi, Chiaravalle e Montemarciano fino a che l'intera zona non verrà sottoposta a piani di bonifica e risanamento".

Il presidente della Provincia, riferiscono i promotori del presidio, "ha detto di non essere contrario agli impianti, ma primariamente la sua posizione lo pone a difesa della salute dei cittadini. Il suo ruolo istituzionale impone seguire le procedure, ma da parte sua e da parte degli uffici tecnici è stata chiaramente recepita l'opposizione generalizzata delle popolazioni all'impianto Edison".

"È stato ribadito - proseguono - che la procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale, ndr). non può essere concepita solo procedura tecnica ma deve essere procedura politica degli enti territoriali". "La Provincia di Ancona - ricordano i manifestanti - ha un ruolo rilevante nel procedimento avviato da Edison per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Chiediamo alla Provincia di pronunciarsi contro la costruzione dell'impianto e di far sì che questa scelta sia la base di partenza per riportare al centro delle politiche di governo del territorio il tema dell'Area ad Elevato Rischio Ambientale e dell'urgenza di un effettivo, credibile e tempestivo Piano di Risanamento".



