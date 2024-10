Nello zaino oltre 2 chili di hascisc, arrestato un 20enne

Nello zaino aveva 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,548 chili: arrestato dai carabinieri un 20enne, operaio, residente a Monte San Giusto (Macerata). Rinvenuta e posto sotto sequestro anche la somma di 2.460 euro in banconote da piccolo taglio, oltre a uno smartphone. Il 20enne dovrà rispondere dell'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Il 20enne, insieme ad un suo amico, è stato individuato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Macerata, mentre camminava a piedi nella frazione Villa San Filippo. I militari li hanno fermati: l'amico è stato identificato e, invece, il 20enne si è dato alla fuga, lanciando lo zaino contro il carabiniere che lo inseguiva e riuscendo così a far perdere le proprie tracce. Lo zaino è stato recuperato e al suo interno è stata rinvenuta la droga.

Contattato dall'amico sul cellulare, il giovane è tornato spontaneamente sul luogo del controllo, assumendosi anche la responsabilità del possesso dello stupefacente. È stato quindi arrestato e, successivamente, perquisita la sua abitazione dove sono stati trovati i soldi e lo smartphone.



