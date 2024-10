G7 Salute: Schillaci, cruciale opportunità confronto su priorità

"Questa è un'opportunità cruciale per confrontarci assieme su quelle che sono le tre priorità del track salute della Presidenza del G7". Con queste parole il ministro Orazio Schillaci ha aperto oggi ad Ancona il G7 dei ministri della Salute, in un città blindata e presidiata dalle forze dell'ordine. Durante questi due giorni, ha affermato il ministro, "vi sarà anche una sessione congiunta Finanze e Salute per rafforzare la cooperazione con l'obiettivo comune di riaffermare che la salute è un bene fondamentale per la società".

"Do il benvenuto a tutti i delegati dei membri del G7 provenienti da Giappone, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Canada e Unione Europea; a tutti i delegati dei Paesi ospiti, provenienti da Albania, Brasile, India, Regno Arabia Saudita e Sudafrica; e infine a tutti i delegati delle Organizzazioni Internazionali qui presenti: Fao, Oms e Ocse", ha esordito Schillaci. "La vostra presenza qui oggi - ha sottolineato - riflette il vostro impegno a portare avanti le importanti tematiche che discuteremo oggi. Insieme siamo portatori di un bagaglio di esperienze, prospettive ed idee, e sono certo che questa collaborazione produrrà progressi significativi".

Schillaci ha rilevato come questa sia "un'opportunità cruciale per confrontarci assieme su quelle che sono le tre priorità del track salute" ed ha evidenziato i temi sui quali si concentrerà la due giorni di confronto del vertice: " In questi due giorni approfondiremo ulteriormente la discussione sulla resistenza antimicrobica e sul cambiamento climatico, secondo l'approccio One Health; discuteremo inoltre degli incentivi per la ricerca e lo sviluppo in relazione alla resistenza antimicrobica, della capacità di produzione farmaceutica in Africa e dell'architettura sanitaria globale. Infine affronteremo il tema della prevenzione lungo tutto il corso della vita in relazione all'invecchiamento sano e attivo, con particolare attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario".



Arrivate al summit le delegazioni, stretta di mano con Schillaci

Sono arrivate alla Mole vanvitelliana di Ancona le delegazioni dei ministri della Salute del G7 e dei Paesi ospiti. I ministri sono stati accolti dal ministro Orazio Schillaci per i saluti e la stretta di mano. Da pochi minuti è cominciato il vertice, che vede la partecipazione anche di rappresentanti di Oms, Fao e Ocse.

Massiccia la presenza delle forze dell'ordine nella città, chiusa in varie aree per motivi di sicurezza. Sono oltre 100 i giornalisti accreditati per seguire l'evento ad Ancona.

