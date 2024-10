Fedrigoni, adesione vicina al 90% per lo sciopero a Fabriano

Adesione vicina al 90% per lo sciopero di 8 ore oggi dei lavoratori dei siti produttivi di Fabriano (Ancona) e Rocchetta del Gruppo Fedrigoni.

Astensione dal lavoro che proseguirà per l'intera giornata su tutti e tre i turni. Nel turno del mattino, l'adesione è stata altissima, in risposta alla decisione dell'azienda di voler chiudere la società Giano, dal primo gennaio 2025, e il conseguente avvio della procedura di mobilità collettiva per i suoi 195 dipendenti, di cui 174 lavoratori attualmente impiegati, inclusi i contratti a tempo determinato e di somministrazione, distribuiti tutti negli stabilimenti di Fabriano e Rocchetta. L'attenzione ora si sposta a sabato 12 ottobre, in occasione del Consiglio comunale aperto convocato dall'Amministrazione comunale di Fabriano su questa vertenza. E poi sulla data del 24 ottobre, quando è in calendario, in città, un nuovo faccia a faccia tra azienda e sindacati. "Non ci deve essere alcun impatto sull'occupazione", confermano fonti sindacali. "Le proposte avanzate dall'azienda, al momento, sono state tutte giudicate insufficienti", proseguono le parti sociali. Il riferimento è al progetto 'ricollocazione' avanzato dal Gruppo per alcuni dei 195 dipendenti di Giano. Posizioni aperte ci sarebbero sia negli altri siti marchigiani (Pioraco, Sassoferrato e Castelraimondo), sia in altri siti italiani a Verona e nel Trentino. "Una goccia nel mare", l'hanno giudicata i rappresentanti sindacali che hanno confermato lo stato di agitazione e blocco degli straordinari e flessibilità oraria su tutto il gruppo, e verrà comunicato un ulteriore pacchetto di ore di sciopero per dare un segnale forte e chiaro al management. Probabile che il prossimo sciopero venga calendarizzato il 24 ottobre prossimo, in occasione del nuovo faccia a faccia.



