Farà tappa nelle Marche Roadshow nazionale Simest - Confapi

Arriva ad Ancona martedì 15 ottobre prossimo la tappa del Roadshow nazionale Simest - Confapi, presso la sede di Confapi Industria Ancona a Osimo (Ancona).

L'evento, che avrà inizio alle 11, si colloca nell'ambito dell'iniziativa rivolta sia alle imprese che operano già all'estero e intendono incrementare il proprio business, sia a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e hanno bisogno di individuare Paesi target.

"L'obiettivo di Confapi Industria Ancona non è solo quello di supportare la crescita delle Pmi ma favorirne l'evoluzione aprendosi a contesti di mercato che possono offrire sbocchi diversificati - sottolinea Michele Montecchiani, direttore di Confapi Industria Ancona. - Per questo motivo Ancona è stata scelta tra le tappe del Roadshow nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione in tutti i Paesi nei quali Simest può supportarne lo sviluppo tramite utilizzo degli strumenti di finanza agevolata".

Durante l'evento verranno presentate conoscenze fondamentali e best practice per affrontare con successo il processo di internazionalizzazione, dall'individuazione dei mercati target, alla pianificazione di strategie d'ingresso efficaci, alla promozione del business in modo innovativo per migliorare la presenza globale. Saranno anche illustrati esempi concreti di successo, con imprese che hanno saputo cogliere le sfide e le opportunità dell'internazionalizzazione".



