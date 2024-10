È tornata in funzione la Biosfera in piazza del Popolo a Pesaro

La Biosfera di piazza del Popolo è tornata ad accendersi dopo l'atto vandalico subito nei giorni scorsi, tra sabato e domenica, che ne aveva manomesso il funzionamento. Il simbolo di Pesaro 2024, Capitale italiana della Cultura, torna ad illuminare e intrattenere turisti e cittadini.

Qualcuno aveva prima staccato la rete metallica protettiva, poi manomesso i dispositivi elettronici dell'installazione scultoreo-digitale. Per sicurezza, e per consentire alle forze dell'ordine di risalire agli autori dell'atto, la Biosfera è stata spenta per tre giorni.

Nel frattempo è stata sporta denuncia contro ignoti e sono stati acquisiti i filmati della Questura e della Polizia Locale che stanno analizzando le immagini al fine di individuare, nel minor tempo possibile, i responsabili. I filmati fanno riferimento alla sera di sabato 5 e alla mattina di domenica 6 ottobre.



