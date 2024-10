Due arresti ad Ancona, dall'affidamento in prova al carcere

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato due italiani, quarantenni, già pregiudicati. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Ancona, l'esecuzione per entrambi è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Ancona. I due dovevano scontare 6 anni e 4 mesi 4 di reclusione il primo e di 7 anni il secondo.

I due, già destinatari di un provvedimento giudiziario dell'affidamento in prova sono stati portati al carcere di Montacuto per l'espiazione delle pene.

I due si erano resi responsabili dei reati di estorsione aggravata e continuata in concorso, nel 2015, per recuperare un credito, con l'estorsione di un veicolo e altri beni mobili.

Il primo è stato rintracciato nel primo pomeriggio presso l'attuale domicilio in quartiere periferico di Ancona mentre il secondo, catturato con una irruzione all'interno della sua abitazione con l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno sfondato un vetro dell'infisso esterno. L'uomo infatti non rispondeva alla richiesta di aprire la porta.



