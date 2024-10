Certificazioni anti-gender gap in aumento nelle Marche. Con un +87,8% rispetto allo scorso anno (44 aziende nel 2023 contro le 77 registrate a giugno di quest'anno), le Marche rappresentano una realtà in controtendenza rispetto al dato nazionale. E' quanto emerso dal convegno "No Gender Gap Uni PdR 125: la parità di genere nel mondo del lavoro" tenutosi ieri al teatro dell'Aquila di Fermo promosso da Dami srl ed Uni (Ente Italiano di Normazione).

Nella classifica del global gender gap index di luglio 2024, che misura il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l'Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all'87/o posto a livello internazionale, perdendo ben otto posizioni rispetto al 2023. Su scala europea, l'Italia si colloca al 37/o posto su 40, seguita da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Un rallentamento nelle politiche per la riduzione del gender gap.

Le Marche sono in controtendenza rispetto al dato nazionale.

"In un anno - ha affermato Daniele Lucchetti di Bureau Veritas, ente certificatore - la situazione marchigiana si sta modificando in meglio nell'ambito della certificazione di siti aziendali per l'equità di uomini e donne nei luoghi di lavoro.

Nell'indicazione di giugno 2024 i siti marchigiani certificati sono 77. Nel 2023 erano 41. Si tratta di un +87,8 % rispetto al dato precedente e destinato a crescere sensibilmente a seguito del Bando Unioncamere".

"La Uni pdr 125 - ha ricordato Elisabetta Pieragostini, ceo di Dami - è lo strumento più avanzato tra le policy operative per l'inclusione e la parità tra uomini e donne in ambito lavorativo". Per Stefano Sibillo, vicepresidente Uni "la risposta è buona, visto che in due anni e mezzo la Uni pdr 125 ha raggiunto lo stesso livello, in termini di quantità di siti aziendali certificati, di quelle ambientali".



