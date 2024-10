Caso Dengue nel Maceratese, disinfestazione nei pressi ospedale

Un giovane di Tolentino (Macerata) è ricoverato in isolamento all'ospedale di Macerata dopo essere risulto positivo al virus Dengue a seguito degli accertamenti eseguiti nella struttura maceratese: si era presentato martedì sera al pronto soccorso di Macerata perché accusava febbre, dolori muscolari e rash cutaneo. In seguito a questo nuovo caso di Dengue sono state disposte disinfestazioni notturne anti-zanzara tigre vicino all'ospedale di Macerata, a Tolentino (stanotte tra mezzanotte e le 6) e a Castelfidardo (per tre notti consecutive fino al 12 ottobre dalle 21). Falso allarme invece a Urbino: il presunto caso di Dengue, di passaggio in città, era negativo e la seconda disinfestazione è stata revocata. Nelle Marche, finora, si erano verificati circa 130 casi a Fano e due casi a Pesaro.

A Macerata la vice sindaco Francesca D'Alessandro ha firmato un'ordinanza relativa al contrasto della diffusione di arbovirosi in una porzione del territorio comunale dopo la comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria territoriale di Macerata, pervenuta oggi, sul caso di infezione trasmessa da zanzare nel giovane ricoverato a Macerata. L'Ast ha comunicato che, "seppur la possibilità di contagio a partire dal singolo caso sia limitata, al fine di minimizzare il rischio è necessario attivare le procedure previste nel Piano Nazionale Arbovirosi del ministero della Salute". La disinfestazione si svolgerà dalle 23,00 di stasera alle 6,00 di domani, con l'obiettivo di contenere la proliferazione delle zanzare "nell'area compresa in un raggio di circa 200 metri dall'ospedale di Macerata".

Disinfestazioni notturne anche a Tolentino (solo stasera nel centro cittadino) e Castelfidardo per tre nottate consecutive a partire dalle 21 di stasera. I sindaci hanno dato una serie di disposizioni puntuali per il comportamento da tenere contestualmente all'esecuzione delle disinfestazioni.





