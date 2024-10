"10 Tesi per la Sostenibilità", premiate due laureate Univpm

"10 Tesi per la Sostenibilità", due laureate dell'Università Politecnica delle Marche, Alessia Del Conte e Camilla Vitturini, tra i 10 premiati su oltre duemila candidati dalle Università di tutta Italia. Le due studentesse si sono distinte per aver declinato la sostenibilità trattando temi come l'economia circolare e la gestione dei sedimenti marini contaminati. Promosso dalla Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere con il sostegno di Deloitte Climate & Sustainability, il bando "10 Tesi per la Sostenibilità" è frutto della collaborazione con il Consorzio interuniversitario Almalaurea, RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali e con il patrocinio della CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si è trattato di un'iniziativa unica in Italia volta a premiare 10 tesi provenienti da ogni campo disciplinare. "Congratulazioni alle nostre laureate, premiate per il loro lavoro di tesi - commenta il Rettore professor Gian Luca Gregori - con forti caratteri innovativi in relazione al concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; è stato per me motivo di orgoglio partecipare alla cerimonia e constatare quanto siano importanti queste tematiche per le studentesse e gli studenti di oggi".





