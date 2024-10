Wedding tourism, Petritoli capofila progetto per un distretto

Il rilancio dei borghi delle Marche passa anche attraverso le cerimonie di nozze o, anche, turismo dei matrimoni. Parte da Petritoli (Fermo), già da tempo affermata meta internazionale di matrimoni tra coppie provenienti anche da fuori Europa, un progetto, che vede il comune capofila, di un distretto che abbraccia i borghi di Monte Vidon Combatte e Moresco, altre due gemme del Fermano.

Il progetto in rete tra i tre Comuni è dedicato allo sviluppo di infrastrutture pubblico-private nel settore del wedding tourism, un segmento turistico in forte crescita in Italia.

Oltre ai fondi regionali, otto investitori privati hanno deciso di contribuire al progetto con investimenti da 50 a 160mila euro, dimostrando l'interesse e il potenziale del territorio. "L'obiettivo principale è quello di estendere l'expertise di Petritoli nel settore wedding a un territorio più vasto - spiega il sindaco, Luca Pezzani -. Grazie al bando e soprattutto al grande sostegno da parte dei privati, possiamo creare una rete con Monte Vidon Combatte e con un altro Borgo più bello d'Italia, Moresco". L'idea è quella di unire i tre borghi in un'unica destinazione e di sviluppare così un distretto di wedding tourism partendo dal know-how decennale del Comune capofila, con l'obiettivo di generare ricadute positive su un'area più ampia. Il progetto di rete ha un costo complessivo di 1 milione e 328mila euro, divisi in 334mila euro di investimenti pubblici e ben 989.710 euro di investimenti privati.



