Villa Igea, Montecchiani nuovo capo del servizio di anestesia

La dottoressa Giuditta Montecchiani è la nuova responsabile del Servizio di Anestesia della Casa di Cura Villa Igea di Ancona.

Montecchiani, già in servizio nella struttura sanitaria di via Maggini dal 2021, prende il posto del dottor Luigi Ricci, andato in pensione.

La dottoressa proviene dall'Asur Marche Area Vasta 2 di Fabriano, dove ha lavorato in qualità di dirigente medico nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Montecchiani, classe 1964, si è laureata in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode all'Università di Ancona, dove successivamente si è specializzata in Anestesia e Rianimazione con votazione 50/50 e lode. Dopo le prime esperienze presso gli ospedali di Senigallia e dell'Azienda Ospedaliera ostetrico-pediatrica G. Salesi di Ancona, ha trascorso gran parte della propria carriera presso l'ospedale di Fano, Ospedali Riuniti Marche Nord, in qualità di responsabile dell'UOSD di Terapia Intensiva, per poi passare all'ospedale di Civitanova Marche.

La specialista ha al suo attivo circa trenta pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate di rilievo nazionale e internazionale.

È stata docente, in qualità di istruttore ALS e ATLS, in numerosi corsi di formazione nei settori: emergenza-urgenza territoriale e ospedaliera su temi quali gestione del trauma grave (ATLS); emergenza e rianimazione cardiopolmonare (ALS); gestione del massiccio afflusso di feriti in caso di maxi-emergenza (stesura del PEIMAF aziendale); gestione del paziente critico in ospedale e nutrizione post-intervento chirurgico.

Montecchiani vanta nel suo curriculum anche la collaborazione con Ares (associazione di volontariato in ambito socio-sanitario legata alla Protezione Civile) in occasione dei terremoti del Pakistan 2006 e dell'Aquila 2009, dove ha diretto per alcuni periodi gli ospedali da campo di Mansehra e dell'Aquila.



