Sisma, nuova pavimentazione per borgo Castello

L'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha approvato il progetto esecutivo che prevede il ripristino della pavimentazione all'interno delle mura del borgo medievale di Castello, nel comune di Fiuminata (MC).Si tratta di un intervento ricompreso all'interno dell'ordinanza numero 137 del 2023 e nel "Nuovo piano ricostruzione delle opere pubbliche", per un importo di 300 mila euro. "Lo stato di attuazione dell'ordinanza 137 ci conferma la bontà della scelta di ampliare il planning delle opere da finanziare - ha spiega il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli - L'entroterra martoriato dal sisma ha infatti bisogno di un rilancio a 360 gradi che guardi in più direzioni, con la consapevolezza che la ricostruzione non vuole e non deve diventare un contenitore vuoto". Il progetto di Castello prevede di intervenire su alcune porzioni interne del borgo storico e sullo spazio esterno di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista e all'arco, tramite il ripristino di alcune porzioni di pavimentazione. Stessa sorte per la piazzetta e per le vie limitrofe, mentre su muretti e scalette è in programma il restauro con i conci antichi di pietra arenaria. Sulla strada superiore è prevista la demolizione totale della pavimentazione esistente e la posa in opera di pietra arenaria posta a correre, intercalata da una fascia centrale di travertino di colore bianco. La frazione di Castello, da fonti storiche conservate nell'archivio comunale e nell'archivio di Camerino, viene individuata come il luogo eretto e fortificato tra il XIII e il XIV secolo per diventare sede del Comune di Fiuminata. Il Comune rimase nella frazione fino al 1872, quando fu trasferito al nuovo capoluogo scelto, il villaggio di Massa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA