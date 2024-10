Schianto all'uscita di una galleria, un morto nel Pesarese

Incidente stradale mortale stamattina a Cantiano (Pesaro Pesaro): nello schianto sulla statale 3 Via Flaminia", avvenuto intorno alle 7.30 in una semicurva all'uscita di una galleria, sono state coinvolti tre mezzi (un'auto, un tir e un autocarro) e un uomo di 59 anni, della provincia di Rimini, conducente dell'autocarro è deceduto. Dopo l'incidente, fa sapere Anas, la strada è stata temporaneamente chiusa da chilometro 219+900 al chilometro 224+450, in direzione Fano, all'altezza del territorio comunale di Cantiano.

Sul posto sono intervenuti, oltre a personale Anas, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Cagli. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente: altre persone sarebbero rimaste ferite. Secondo le prime informazioni due dei mezzi viaggiavano verso Cagli, l'altro in direzione opposta verso Gubbio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA