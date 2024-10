Not on my body, presidio ad Ancona per aborto libero e sicuro

In occasione dell'avvio del G7 Salute ad Ancona la Campagna No g7 - Not on my body ha promosso un presidio davanti all'ospedale materno infantile di Ancona Salesi per l'"Aborto libero, sicuro e garantito".

"Dal 9 all'11 ottobre le Marche, ed Ancona, saranno sede della riunione del G7 dedicato alla salute" scrivono i promotori dell'iniziativa. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, ricordano, ha detto che 'sarà un'opportunità per far conoscere al mondo il nostro territorio e le sue bellezze ma anche le nostre eccellenze sanitarie". Ma i promotori del presidio ricordano che "parlare di salute, innanzitutto, significa anche parlare di diritti sessuali e riproduttivi: ogni essere umano deve poter prendere decisioni autonome e consapevoli sul proprio corpo, sessualità e procreazione, contraccezione compresa. I consultori, nati come spazi di salute, prevenzione ed educazione, pubblici e gratuiti, nascevano proprio a questo scopo".

"Negli anni sono stati svuotati di senso e di pratiche, - lamentano - resi semplici ambulatori sanitari, in linea col modello aziendalistico della sanità. Nelle Marche queste strutture sono state fortemente ridimensionate, a fronte di crescenti finanziamenti e convenzioni con strutture private, spesso inadempienti.

Parlare di consultori e del loro stato di salute è fondamentale - proseguono i promotori dell'iniziativa - perché sono, o meglio dovrebbero essere, anche spazi per abortire: sono coinvolti infatti in alcune fasi del percorso di interruzione volontaria di gravidanza, una pratica essenziale per l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività queer, garantita dalla legge 194 del 1978".

"L'interruzione volontaria di gravidanza si può eseguire chirurgicamente o farmacologicamente, attraverso l'assunzione della pillola RU486. - ricordano - Fondamentali sono, di nuovo, i consultori, luoghi deputati alla somministrazione del farmaco, secondo le linee guida del Ministero della Salute. La RU486 non prevede anestesia, intervento e ospedalizzazione, può essere assunta entro la nona settimana di gestazione. Peccato che nelle Marche questa finestra temporale sia stata arbitrariamente ridotta a sette settimane e pochissimi ospedali autorizzino la pratica (ma comunque nessun consultorio)".



