Mura storiche: Serfilippi: "Fano fuori dal bando regionale"

"Siamo dispiaciuti per l'esclusione dal bando regionale per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche". Così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi e l'assessore Gianluca Ilari, commentano la mancata ammissione del progetto per il Bastione Sangallo tra i contributi concessi dalla Regione Marche per il recupero delle mura storiche.

"È stato fatto un lavoro straordinario - commenta Ilari - I nostri uffici, in poco più di due settimane, sono riusciti a trasformare un Progetto di Fattibilità Economica in un Progetto Esecutivo. La validità della nostra proposta è stata inoltre riconosciuta dalla Sovrintendenza, che ha espresso un parere favorevole in tempi record, nell'arco di una sola settimana".

Il sindaco Serfilippi aggiunge: "Valuteremo la possibilità di finanziare autonomamente il progetto con risorse di finanza locale. Al contempo, chiediamo che la Regione, con l'assestamento di bilancio, proceda allo scorrimento della graduatoria, permettendo così il finanziamento di progetti come quello di Fano".



