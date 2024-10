G7 Salute, positiva risposta cittadini alla vigilia del summit

Allo scattare delle disposizioni in materia di sosta e viabilità per il G7 Salute, sulla base delle indicazioni ricevute nei giorni scorsi dagli organi preposti, nella giornata odierna, la città di Ancona ha risposto positivamente. La cittadinanza è risultata nel complesso opportunamente informata grazie alle campagne di comunicazione avviate nei giorni scorsi dagli uffici preposti dell'Amministrazione comunale.

Come consuetudine il traffico in centro si è registrato intenso attorno alle ore 8 di mattina, ovvero in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche; le disposizioni sulla sicurezza necessarie in vista del G7 Salute non hanno modificato in alcun modo il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Le zone ad alta sicurezza Il comune dirorda che sono due le zone ad alta sicurezza chiuse al traffico veicolare: Via Marconi e via della Loggia/ Lungomare Vanvitelli. Qui si potrà entrare solo a piedi con i pass nei blocchi presidiati dalle forze dell'ordine.

A queste due aree si aggiungerà, solo per il pomeriggio di domani, giovedì 10 ottobre, un'area intorno al teatro delle Muse nell'ultimo tratto della spina dei corsi verso il porto. Per la sola giornata di domani, infatti, è previsto un evento al Teatro delle Muse, riservato alle delegazioni ministeriali. L'area circostante sarà quindi sottoposta ai necessari provvedimenti di sicurezza.

Dalle 14:30 alle 24:00 saranno chiuse alla viabilità e ai pedoni (esclusi i residenti e i non residenti con il pass): la parte bassa di corso Garibaldi, corso Stamira e corso Mazzini fino a piazza della Repubblica e piazza Kennedy, via della Loggia e via XXIX Settembre. La viabilità sarà interrotta all'altezza di largo Martelli.

Cambio anche del senso di marcia: per le auto che escono dai parcheggi Cialdini e Traiano c'è l'obbligo di svolta in direzione piazza San Gallo da dove non si può scendere.

Previsto l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Podesti; obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con via Fanti; per chi proviene da via Matteotti obbligo di svolta a destra in direzione via Fanti e obbligo di svolta a destra, all'intersezione con via Pizzecolli, verso piazza San Francesco; (nel tratto compreso tra via Bernabei e piazza San Francesco) inversione del senso di marcia e obbligo di svolta, all'intersezione con piazza San Francesco, in direzione via Matas così come per i veicoli provenienti da piazza Stracca; viene autorizzato il transito a tutti i veicoli in direzione piazza Stracca e obbligo di proseguire in direzione via Pizzecolli.

I lavori ministeriali del G7 Salute proseguiranno per i prossimi due giorni, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre.

Tutte le informazioni su sosta, viabilità e permessi sono facilmente consultabili dalla news in evidenza sul sito istituzionale: https://www.comuneancona.it/verso-il-g7-salute-tutte-le-info-uti li/



