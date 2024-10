G7 Salute, al via ad Ancona lavori del vertice interministeriale

Prendono il via ufficialmente oggi, con principale location la Mole Vanvitelliana, le tre giornate del Vertice interministeriale del G7 Salute ad Ancona. Dopo l'arrivo delle delegazioni ad Ancona, ricorda il Comune, oggi sono previsti lavori preparatori con i delegati; domani, 10 ottobre, sarà la giornata centrale dei lavori, che si concluderà con un evento speciale al Teatro delle Muse, riservato a ministri e delegazioni. Per la mattina dell'11 ottobre sono previsti il termine dei lavori e la conferenza stampa finale della Riunione Ministeriale Salute.

Al G7 Salute di Ancona, il ministro della Salute italiano Orazio Schillaci ospiterà i ministri omologhi degli altri Stati Membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Usa) il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza alimentare, i ministri della Salute dei Paesi ospiti (Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita), rappresentanti di organizzazioni internazionali quali Fao, Oms e Ocse. I temi principali in discussione si concentreranno su "tre pilastri: architettura sanitaria globale e prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie; invecchiamento sano e attivo attraverso la prevenzione lungo l'arco della vita e innovazione; approccio One Health, con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica". L'obiettivo è "individuare strategie dirette ad affrontare adeguatamente le crisi e le sfide attuali che hanno gravi costi sociali ed economici, contrastando le diseguaglianze e promuovendo la salute come valore e punto di forza della società". I Ministri concluderanno l'incontro sottoscrivendo un comunicato in cui si impegnano ad affrontare le principali sfide sanitarie per garantire una vita sana a tutti. Adotteranno inoltre un Policy Brief sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.

L'inizio dei lavori è previsto per domattina, con l'arrivo, alle 9, dei capi delegazione e l'accoglienza del ministro Orazio Schillaci. Seguiranno i saluti introduttivi della Presidenza italiana del G7 e i saluti istituzionali ai quali prenderanno parte il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Alle 10 cominceranno le riunioni delle prime quattro sessioni, che si protrarranno fino al primo pomeriggio.



