Dengue a Pesaro, ampliata area di disinfestazione

Si amplia l'intervento di disinfestazione da Dengue nella zona mare di Pesaro a causa della segnalazione ricevuta di un secondo caso da parte dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast). L' intervento si estenderà quindi, oltre che a viale Napoli, anche in viale Rovereto, per un raggio di 300 metri (100 metri in più rispetto a quelli previsti dal piano nazionale di prevenzione, sorveglianza). Sarà svolto questa notte, dalle ore 4.30 fino alle ore 6 del 10 ottobre. L'intervento di disinfestazione verrà effettuato da Aspes che proseguirà con l'intervento adulticida e larvicida anche nei giorni a venire (in condizioni meteorologiche avverse sarà posticipato). I cittadini all'interno delle zona indicate dovranno adottare misure volte a evitare possibili punture di zanzara tigre ed evitarne la proliferazione. Il comune suggerisce, per precauzione, di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Invita anche, per tutelare gli animali domestici, a rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce), le ciotole destinate a cibo e acqua e rimettere tutto dopo 6 ore successive al trattamento.





