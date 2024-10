Claudio Baglioni a marzo al Ventidio Basso di Ascoli

Tre serate con la grande musica italiana al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno dove il 9, 10 e 11 marzo 2025 tornerà a esibirsi Claudio Baglioni, con il suo 'Piano di volo soloTRIS'. Dopo il successo dei tour "Solo" e "SoloBIS", Baglioni riprende il suo percorso concertistico assolo con "Piano Di Volo Solotris", il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell'esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. Il sottotitolo "SoloTris" sta ad indicare che "Piano di Volo" è la terza parte del progetto live "Solo" - iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 - e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l'Italia, da novembre 2024 a dicembre 2025, per raggiungere le città, che l'ospiteranno, per 3 sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici.

L'intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1996), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

"Siamo felici di accogliere di nuovo Claudio Baglioni nella nostra città" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

"La presenza di un artista di questo calibro arricchisce ulteriormente l'offerta artistico-culturale e musicale delle Cento Torri e garantirà a cittadini, turisti e appassionati la possibilità di assistere dal vivo alle straordinarie performance di Baglioni". Il tour "Piano di volo soloTRIS" debutta il 21 novembre ad Assisi per poi proseguire fino alla fine del 2024 a Fermo, Forlì, Milano, Cremona, Modena, Firenze e Brescia. La prima data nel 2025 sarà il 3 gennaio a Trieste e il giro, in seguito, toccherà Reggio Emilia, Bergamo, Livorno, Montecatini, Ravenna, Ancona, Mantova, Genova, Parma, Torino, Cagliari, Sassari, Spoleto, Ascoli Piceno, Piacenza, Bologna, Lugano, Pisa, Novara, Vercelli, Prato, Verona, Como, Cesena, Agrigento, Palermo, Messina, Napoli, Avellino, Brindisi, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Catania.



