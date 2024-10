Ast ascoli acquista apparecchio sterilizzazione

Con un contributo di 50mila euro della dotazione della consigliere regionale Monica Acciarri (Lega) la Regione Marche ha permesso all'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno di acquistare per l'ospedale Mazzoni una nuova strumentazione per la sterilizzazione. L'Ast picena con fondi propri ha coperto sia la spesa restante per l'acquisto dell'apparecchiatura il cui costo complessivo è di 62.101,66 euro, sia quella per i lavori di adeguamento dei locali dove sarà installata. Ora si è dotata di un'autoclave 'Getinge Solsus 66' per la sterilizzazione a vapore e ad alta pressione dei dispositivi medici che vengono utilizzati per gli interventi chirurgici.

L'apparecchiatura, che sostituisce una delle due autoclavi, quella più vecchia e obsoleta, di cui era dotato l'ospedale 'Mazzoni', entrerà in funzione tra una decina di giorni, alla conclusione dell'adeguamento dei locali che la ospiterà. "Ci consentirà un importante risparmio idrico e una più efficace azione sulle tematiche del contrasto alle infezioni ospedaliere; più efficacia e efficienza, dunque, nell'ottica di una sanità sempre più al passo con i tempi; ha commentato il direttore generale dell'Ast di Ascoli Nicoletta Natalini.

Il modello acquistato per il nosocomio ascolano è una camera di sterilizzazione in acciaio speciale con capacità di 8 unità standard (cestelli) per una maggiore produttività giornaliera.

La consigliera regionale Monica Acciarri ha spiegato che "questi soldi provengono dalla dotazione che ogni consigliere regionale può destinare di sua iniziativa; io ho scelto la sanità e lo farò anche in futuro. L'età media delle persone è aumentata e noi - ha concluso Acciarri - abbiamo il compito di aumentare anche la qualità della vita delle stesse".



