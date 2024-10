Ventiduenne senegalese espatriato, è il trentesimo

Trentesimo rimpatrio eseguito dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona: questa volta ad essere accompagnato in frontiera è stato un ventiduenne, di origine senegalese, gravato da precedenti in materia di spaccio di stupefacenti e sequestro di persona.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, era stato destinatario di un divieto di dimora nel comune di Ancona.

Cessata la misura, il personale dell'Ufficio Immigrazione grazie a un'importante attività investigativa lo ha rintracciato e la mattina del 4 ottobre scorso i poliziotti dell'Ufficio Immigrazione, insieme agli operatori delle volanti lo hanno localizzato e accompagnato in Questura. A seguito dell'udienza di convalida, lo straniero è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna dai poliziotti della Questura e successivamente rimpatriato con una scorta internazionale specializzata.



