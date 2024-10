Tumore al seno, il 19 ottobre visite specialistiche Ast Fermo

La Ast di Fermo ha organizzato, per il prossimo 19 ottobre, una giornata dedicata al percorso della senologia con un team multidisciplinare. Il team che si occuperà delle visite sarà composto da vari specialisti, tra cui il senologo ed il radiologo. Per prenotare e accedere alle visite, che si terranno dalle 8 alle 14 presso la Radiologia, al primo piano dell'ospedale Murri di Fermo, non è necessario essere in possesso di impegnativa. Prenotazioni ai numeri 0734-6252246/2243 giovedì 17 ottobre e venerdì 18 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19.

Il prossimo 17 ottobre, al presidio di Porto San Giorgio, inoltre, verrà inaugurato un nuovo mammografo hi tech. La strumentazione, di ultima generazione, è in grado di gestire tutti i metodi di indagine volumetrica ad oggi diffusi, inclusa la tomosintesi, garantendo un elevato livello di qualità dell'immagine, una dose radiologica ridotta per la paziente ed un elevato comfort.

Dopo la giornata di screening "Pre-Ottobre Rosa", organizzata lo scorso 26 settembre, l'Ast di Fermo prosegue dunque nell'attività di prevenzione del tumore al seno a cui il mese di ottobre è dedicato con la regia della direzione sanitaria, guidata da Elisa Draghi, e la Uoc Radiodiagnostica dell'ospedale Murri di Fermo, diretta da Gianluca Valeri, in sinergia con la direzione generale nella persona del direttore Roberto Grinta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA