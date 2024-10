"Nascita di una Capitale" Pesaro presenta il docufilm

"Nascita di una Capitale" è il titolo del docufilm dedicato all'anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, ideato e diretto da Fabio Galli, attore e regista originario di Pesaro, prodotto da Great Emotions Entertaiment in collaborazione con Rai Documentari, che sarà trasmesso su Rai 3 venerdì 11 ottobre alle ore 16.00.

L'opera cinematografica racconta la città di Pesaro e la sua provincia, la storia e i misteri del territorio, a partire dalle origini romane che hanno dato vita a quello che è oggi il comune pesarese passando per la signoria malatestiana, Dante e i grandi segni storici che le ricerche fatte dal regista hanno portato alla luce e voluto raccontare.

"L'idea nasce dall'amore che ho per la mia città natale - afferma Galli - nel 2022 avevo iniziato a fare ricerche e pensare a come descrivere questa città, la sua provincia e anche la stessa regione Marche - racconta - Pesaro capitale della cultura mi ha dato l'opportunità di parlare di ciò sia da un punto di vista emotivo che visivo, non si tratta del solito documentario ma di un viaggio attraverso i misteri di questo territorio - sostiene - un viaggio che mi ha fatto scoprire cose che non sapevo della mia stessa città, di tornare alle origini e di mettere insieme la bellezza della provincia e con la sua storia". Il vicesindaco di Pesaro e assessore alla cultura Daniele Vimini sostiene che il docufilm rappresenti "la narrazione e la testimonianza di una città e di un territorio che da sempre ha ricoperto un ruolo nazionale come al giorno d'oggi con l'anno da capitale, fissando dal punto di vista documentale e artistico questo anno storico per Pesaro e per tutta la provincia".



