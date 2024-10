La discoteca che salva l'ambiente, un'idea di due giovani pesaresi

Il mondo delle discoteche incontra la tutela dell'ambiente grazie all'iniziativa di due giovanissimi pesaresi, Federico Filippini e Federico Rubino, rispettivamente di 26 e 22, che producono da anni divertimento nella provincia di Pesaro-Urbino con uno sguardo sempre rivolto alla socialità e al progresso. L'obiettivo? "Rimuovere quell'immagine negativa che accompagna il mondo degli eventi e dimostrare che anche dalla movida può arrivare un messaggio di positività". Alcuni esempi del loro impegno "l'evento Be-Responsible che abbiamo realizzato con il comune di Pesaro per dimostrare - spiegano Filippini e Rubino - che ci si può divertire e ballare anche senza l'alcol" oppure "l'evento di beneficenza che abbiamo realizzato qualche anno fa alla Palla di Pomodoro dove tutto il ricavato è stato donato all'istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello (Iopra)".

Così hanno deciso di dedicarsi anche al tema della salvaguardia dell'ambiente e della tutela del pianeta con il loro nuovo format chiamato "H." che prenderà vita all'Hostaria del Castello di Gradara (in provincia di Pesaro-Urbino) a partire da sabato 12 ottobre e che ha lo scopo di proporre serate di divertimento e di ballo all'insegna della sostenibilità e contro lo spreco della plastica. Perché, spiegano, "abbiamo visto in questi anni un grandissimo consumo di plastica all'interno degli eventi e, vista la filosofia che ci ha sempre spinto a organizzare le serate, ci è sembrato opportuno provare ad adeguare il mondo della movida a quello che è sempre più uno standard globale dove tutti si stanno impegnando per salvare il pianeta, per questo le discoteche non devono essere da meno".

Il progetto si realizzerà "grazie ad una collaborazione che abbiamo stretto con CSR Plastic Credits, un'azienda con sede in Lombardia ma attiva in tutto il mondo, che trasforma la plastica da rifiuto a biocarburante. Così quei bicchieri di plastica che solitamente, una volta consumato il drink, vengono buttati e finiscono con l'inquinare ulteriormente il pianeta, diventeranno invece un'opportunità per fare la differenza". I due giovani infatti, da questa stagione, vogliono rendere i loro eventi "Non più solo un'occasione per ballare fino all'alba, ma un'opportunità per aiutare il nostro pianeta e contrastare l'inquinamento da plastica che è sempre più una minaccia per l'ambiente". E annunciando che inizieranno "questa collaborazione con il nostro nuovo format in programma all'Hostaria ma - assicurano - abbiamo già intenzione di estendere il progetto anche a tutti gli altri eventi che organizziamo e ai locali con i quali collaboriamo. L'intenzione è quella di trasformare ogni serata in un gesto di responsabilità verso l'ambiente".



