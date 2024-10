Dosi di eroina e cocaina nascoste nei pantaloni, arrestato

L'ipotesi più accreditata è che i carabinieri non siano passati da quelle parti, nel quartiere sud di Porto San Giorgio (Fermo), per caso.

E infatti hanno fatto centro fermando un ragazzo di circa 20 anni di origini nordafricane che nascondeva la droga nei pantaloni: decine di dosi di cocaina ed eroina pronte per essere spacciate. Il fermo è avvenuto ieri, intorno alle 12, a Porto San Giorgio, più precisamente alla fine di via Pirandello, dunque quartiere sud della città. Una zona, quella del quartiere Borgo Rosselli che, almeno fino ad ora, non era certo in cima alla lista delle aree più critiche della città e della costa fermana. E forse anche per questo, ossia per il fatto di essere relativamente tranquilla e dunque non nel mirino delle forze dell'ordine, l'area ha attratto qualche spacciatore che vi avrebbe visto una "piazza" dove agire indisturbato.

Ma la tranquillità del sottobosco criminoso sembra non aver avuto lunga vita. I carabinieri, infatti, dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative a presenze equivoche in zona, hanno da qualche tempo alzato la soglia di attenzione sul quartiere. E ieri hanno fermato il ragazzo sospetto. A seguito della perquisizione sono spuntate decine di dosi di cocaina ed eroina pronte verosimilmente per essere spacciate, che sono state subito sequestrate. Questa mattina, per il ragazzo, è arrivata la convalida dell'arresto.



