Dengue, disinfestazioni anti-zanzara tigre a Urbino e Pesaro

Disinfestazioni a Urbino e Pesaro contro le zanzare tigre dopo i casi di Dengue a Fano (oltre un centinaio) e a Pesaro (uno confermato). Entrambe le disinfestazioni saranno eseguite a meno che non piova o non vi sia forte vento.

A Urbino, in via precauzionale, verrà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida delle zanzare in tutto il centro storico per evitare possibili contagi dal virus Dengue. L'intervento verrà realizzato nelle aree all'interno delle mura storiche per tre notti consecutive: dalle ore 3 alle 6 di mercoledì 9 ottobre, giovedì 10 ottobre e venerdì 11 ottobre.

A Pesaro disinfestazione in zona Porto: il secondo intervento è programmato per il 10 ottobre, dalle ore 3 alle ore 6 circa: si svolgerà in viale Napoli e nelle vie limitrofe per un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza): via Amalfi, viale Gorizia, viale Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra i due Porti, viale Trento, viale Trieste.

"Prima del trattamento - informa il Comune di Urbino - è necessario ricoverare all'interno animali domestici, indumenti e qualsiasi materiale normalmente posto all'esterno, che potrebbe essere toccato da bambini e adulti. Durante il trattamento è vietato transitare, passeggiare o sostare nelle aree interessate e rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse. Dopo il trattamento, per i 15 giorni consecutivi, non ingerire cibo esposto al prodotto insetticida e non farlo ingerire ad animali domestici; pulire accuratamente materiali e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti, utilizzando guanti usa e getta".



