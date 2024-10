Chiusura Giano del Gruppo Fedrigoni, Consiglio comunale aperto

Un Consiglio comunale aperto a Fabriano (Ancona) sabato 12 ottobre dopo l'annuncio di Fedrigoni della chiusura della Società Giano Srl con il conseguente rischio per 195 posti di lavoro. "Fabriano è la carta...la carta è Fabriano", l'emblematico slogan che annuncia la seduta speciale dell'Assemblea.

Il Consiglio si terrà alle ore 9 nella Sala Conferenze del Palazzo del Podestà, in largo Bartolo da Sassoferrato. Sarà inoltre possibile seguire la diretta sul sito https://fabriano.civicam.it/.

Dopo la notizia della chiusura i lavoratori hanno manifestato davanti alla Regione. Ci sono stati due distinti incontri in Regione dell'assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, la proprietà e con i lavoratori. I sindacati e il presidente ha chiesto al ministero delle Imprese e del Made in Marche una riunione di approfondimento in sede nazionale: il ministro Adolfo Urso, che ha avuto colloqui telefonici con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, ha accolto questa istanza per un vertice, insieme alla proprietà e ai vertici aziendali, per trovare ogni soluzione volta a mitigare l'impatto, a tutela della produzione e dei posti di lavoro, della decisione del Gruppo Fedrigoni di chiudere la società Giano. La riunione potrebbe essere convocata a breve dagli uffici ministeriali.



