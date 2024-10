Anziani tornano nella casa di riposo a otto anni dal sisma

A otto anni dal sisma che squarciò il Centro Italia nel 2016, gli anziani di Pieve Torina, in provincia di Macerata, tornano nella struttura che li ospitava prima del terremoto: si riaccendono le luci della casa di riposo Sant'Agostino del piccolo borgo appenninico. "Luci che hanno un valore fortemente simbolico, perché indicano la restituzione alla comunità pievetorinese di una struttura cui teniamo moltissimo", commenta il sindaco, Alessandro Gentilucci.

A festeggiare il ritorno degli anziani saranno gli alunni della scuola primaria "De Amicis", in un abbraccio ideale tra generazioni.

"È stato un lavoro lungo, - spiega il primo cittadino - che ha impegnato risorse professionali, economiche e tanta volontà e determinazione. Adesso vogliamo rivedere i nostri cari più fragili entro mura solide e con servizi adeguati nel minor tempo possibile". "Io c'ero quella notte del 30 ottobre 2016, - conclude - quando in mezzo alla polvere e alla pioggia, abbiamo tirato fuori dalle macerie, per fortuna tutti vivi, gli ospiti della casa di riposo".



