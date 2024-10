Ancona 'città europea per la salute del cervello 2024'

Ancona è stata premiata stamattina da Ean, Accademia Europea per la Neurologia, come 'Città europea per la salute del cervello'. A ritirare il premio è stato il Sindaco Daniele Silvetti, intervenuto al convegno 'Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica', ospitato alla sala consiliare di Palazzo del Popolo.

"Ringrazio l'Accademia Europea di Neurologia per il ruolo che ricopre - dichiara Silvetti - , fra l'altro questo evento cade alla vigilia del vertice mondiale del G7 Salute, che abbiamo desiderato celebrare in maniera partecipativa e collaborativa con Extra G7 Salute. Il premio ricevuto oggi ci onora come Amministrazione comunale, che da anni aderisce alla rete città sane OMS considerando la salute come bene prezioso di ogni individuo ma dell'intera società. La salute del cervello, recependo il messaggio di EAN, implica restare attivi dal punto di vista cognitivo ma anche mantenere stili di vita sani, fare attività fisica, avere una alimentazione sana, avere relazioni sociali. Con questo premio riusciamo a dare un messaggio sociale autentico rispetto ai servizi offerti dal Comune di Ancona".

Al primo cittadino è stato conferito il premio raffigurante un piccolo cervello d'oro in ceramica; lo stesso premio l'anno scorso era stato assegnato alla capitale Helsinki.

Per l'Amministrazione comunale sono intervenuti l'Assessore al Welfare Manuela Caucci e l'Assessore all'Università Marco Battino.

L'Accademia Europea di Neurologia, organizzazione europea nata nel 2014, riunisce neurologi di fama internazionale, diventando così di fatto il punto di riferimento per la comunità scientifica nel campo delle neuroscienze. Ne fanno 49 società scientifiche, tra cui quella italiana SIN (Società Italiana di Neurologia) iscritta al registro delle società ed Associazioni tecnico scientifiche presso il Ministero della Salute. Hanno partecipato, in presenza o collegati da remoto, numerosi esponenti internazionali e nazionali tra cui la Dottoressa Matilde Leonardi dell'Istituto Neurologico Besta di Milano di fama internazionale di origini marchigiane.

Fra i relatori del convegno si segnalano, oltre ai presidenti EAN e SIN, anche Claudio Bassetti (Coordinatore Piano svizzero per la salute del cervello), Giovanni Leonardi (Direttore del Dipartimento 'One Health' del Ministero della Salute), Vladimir Hachiniski (Past President della Federazione Mondiale di Neurologia e relatore per il Canada), Reetta Kälviäinen (Piano finlandese per la salute del cervello), Jana Midelfart-Hoff (Piano norvegese per la salute del cervello), Matilde Leonardi (Iniziative per la salute del cervello dell'OMS, Europee e a livello internazionale) e Paul Boon (Coordinatore della EAN Brain Health Mission).

Il messaggio che oggi Ean ha desiderato promuovere è quello per cui la salute del cervello è un concetto che vada oltre la semplice assenza di malattie neurologiche, dovendo assolvere a funzioni di tipo cognitivo, emotivo, psicologico e comportamentale. Al municipio dorico è intervenuta Beatrice Lorenzin, che in passato ha lavorato con illustri esponenti dell'Ean.



