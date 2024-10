Al via domani il G7 Salute ad Ancona con i lavori preparatori

Domani al via alla Mole Vanvitelliana di Ancona il G7 Salute con i lavori preparatori che vedranno impegni alcuni delegati, circa una trentina di persone. Le vere e proprie giornate del G7 Salute con i ministri O vice saranno quelle di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre.

Oltre al ministro della Salute Orazio Schillaci, ai lavori del G7 interverranno: per il Canada il ministro Mark Holland, per la Francia Antoine Sain-Denis, director for european and international affairs in social ministries, ministry of health and solidarity; per gli Usa Andrea Palm, deputy secretary of the department of health and human services; per il Regno Unito Wes Streetin UK secretary of state for health and social care; per la Germania Thomas Steffen, state secretary; per il Giappone Sakoi Masami, vice-minister for health, chief medical & global health officer, ministry of health, labour and welfare.



