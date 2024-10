Violano domiciliari e sorveglianza speciale, denunciati

Erano sottoposti l'uno agli arresti domiciliari e l'altro a una sorveglianza speciale ma i carabinieri, quando sono andati a casa loro per i controlli di routine, non li hanno trovati. E così per loro sono scattate le denunce così come per un uomo trovato al volante di un'auto sottoposta a sequestro.

Sono gli ultimi provvedimenti, in ordine di tempo, adottati dai carabinieri della compagnia di Fermo a seguito di controlli sul territorio.

Nel primo caso, a Porto Sant'Elpidio (Fermo), un pregiudicato, di 49 anni, è stato denunciato alla procura per il reato di evasione. L'uomo, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza per il reato di furto aggravato, ma durante il controllo dei militari non è stato trovato in casa, si era allontanato senza valida giustificazione o autorizzazione. Per lui è scattata anche la richiesta dell'aggravio della misura cautelare già in atto.

Sempre a Porto Sant'Elpidio denunciato un 43enne del posto, pregiudicato, sospettato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. Infatti durante il controllo alla circolazione stradale i carabinieri hanno fermato l'uomo a bordo di un'autovettura risultata oggetto di sequestro perché senza assicurazione.

Ad Altidona (Fermo), invece, la denuncia è scattata per un uomo di 44 anni, per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale: aveva l'obbligo di permanenza in casa dalle ore 22.30 alle ore 7, ma i carabinieri non l'hanno trovato in casa.



