Prevenzione e salute donne, test gratuiti a Senigallia

Una giornata di prevenzione e informazione sulla salute delle donne e sulle tematiche al femminile. E' quanto hanno organizzato a Senigallia (Ancona) per sabato 12 ottobre la sezione cittadina della Fidapa BPW Italy con il patrocinio del Distretto Centro, l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, il comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana, il Comune, l'associazione nazionale donne operate al seno (Andos) e la protezione civile Falchi della Rovere. Al centro della giornata, che si svolgerà dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 in piazza Garibaldi e all'auditorum San Rocco, il tema della prevenzione e dei corretti stili di vita che vanno dalla gravidanza ai primi mesi di vita, dall'adolescenza alle donne adulte fino alle senilità.

Sono previsti momenti informativi su senologia, malattie sessualmente trasmissibili, vaccinazioni, malattie del cavo orale, prevenzione oculare, tiroide, osteoporosi, menopausa, malattie cardiovascolari, invecchiamento in salute, patologie urogenitale e malattie neurodegenerative. Si alterneranno a sessioni di test gratuiti ed esami del cavo orale, per la tiroide, test ortottici, spirometrie, test cognitivi per la demenza, colloqui privati con ginecologhe e pediatri. Agli incontri con un team di medici e professionisti della salute parteciperanno anche degli studenti delle scuole senigalliesi.





