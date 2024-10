Partecipa a rissa, ha disatteso foglio di via ora deve andarsene

Dopo la segnalazione di una rissa, che in realtà era una accesa discussione che non è degenerata, ha fatto scattare l'intervento della polizia, nei pressi di via Curtatone, e l'identificazione dei protagonisti, circa 6 persone, di origine italiana e romena, tra i 30 ed i 40 anni, alcuni dei quali con diversi precedenti di Polizia. Tra loro però c'era un uomo, di origine romena, di 37 anni, che, dagli approfondimenti dei poliziotti, è risultato essere destinatario della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio emessa dal Questore di Ancona solo poco tempo fa.

L'uomo, con diversi precedenti di Polizia, si era reso protagonista già in passato di alcuni reati contro la persona e relativi a sostanze stupefacenti e per questo, dopo un'indagine della Divisione Polizia Anticrimine, contro di lui era stata emessa la misura. Il 37enne però si era reso irreperibile, fino a ieri quando, successivamente alla notifica della misura, gli è stato ordinato di lasciare immediatamente il territorio del comune dorico e gli è stata comunicata l'impossibilità di farvi rientro fino al 2026. Contestualmente l'uomo è stato informato che la violazione della misura comporterà una denuncia all'Autorità giudiziaria, l'arresto, una sanzione, oltre alla possibilità dell'applicazione di una misura più afflittiva.





