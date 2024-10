La mostra di Barocci a Urbino chiude con 80mila presenze

All'indomani della grande mostra su Federico Barocci a Palazzo Ducale di Urbino, che dal 18 giugno ha registrato oltre 80mila presenze, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche che l'ha ospitata, Luigi Gallo, ha annunciato i nuovi lavori di risistemazione previsti per la reggia feltresca e un'esposizione dedicata al pittore barocco Simone Cantarini (Pesaro 1612 - Verona 1648). Gli interventi, finanziati con fondi del Pnrr, riguardano l'intero plesso rinascimentale di 40mila mq e data la grandezza degli spazi e la necessità di mantenere aperto il bene ai visitatori sono stati divisi in lotti. Riguardano, tra gli altri, la risistemazione di tutta l'impiantistica, dalle luci al riscaldamento, secondo specifici dettami di comfort per i visitatori, il riallestimento delle sale e il restauro di tutte le superfici architettoniche, compresi pavimenti, apparati decorativi, capitelli, pareti, tappezzerie (molte delle quali originali) e mobili. Il 31 ottobre saranno inaugurati i nuovi spazi dell'Appartamento degli ospiti del piano nobile del Palazzo, dove tornerà a farsi ammirare la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca assieme ai capolavori di Giovanni Bellini e Alvise Vivarini, mentre proseguono i lavori nell'Appartamento del Duca dove il 4 novembre chiuderà il famoso Studiolo per riaprire a metà aprile 2025. La risistemazione completa del prezioso monumento rinascimentale è prevista nella primavera del 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA