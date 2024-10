Incendio camion sulla A14 tra Pesaro e Fano in direzione sud

Incendio di un camion con rimorchio che trasportava un carico di paglia sull'autostrada A14 nel tratto di strada in direzione sud compreso tra Pesaro e Fano a 2 km dall'uscita verso Fano, avvenuto intorno alle 17:30 di oggi, 7 ottobre 2024. L'autostrada resta percorribile con restringimento di carreggiata, si registra un leggero traffico.

Non ci sono feriti in seguito all'accaduto, di fatto non è stato richiesto l'intervento del 118, così come nessun'altra vettura è stata coinvolta dall'incidente. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme che hanno generato un grande fumo a seguito dell'incendio. Le forze dell'ordine si stanno adoperando per gestire il restringimento affinché i mezzi dei vigili del fuoco possano lavorare in sicurezza.

Da quanto emerge l'autista, resosi conto del pericolo, ha sganciato rapidamente il rimorchio evitando così ulteriori danni. Da accertare le cause scatenanti l'incendio.



