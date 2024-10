Furti nei distributori di benzina, due misure cautelari

Per i carabinieri sono i responsabili di due furti a danno di altrettanti distributori di carburante a Montecosaro e a Morrovalle (Macerata). Così per due uomini residenti nel Fermano è scattato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

I carabinieri della stazione di Montecosaro hanno, infatti, notificato e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a due uomini, un 40enne residente a Monte Urano (Fermo) e un 47enne di Porto San Giorgio (Fermo), poiché ritenuti responsabili, in concorso, di due furti perpetrati, nel febbraio scorso, ai danni di distributori di carburanti ubicati nella stessa Montecosaro e nella vicina Morrovalle. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata, è scaturito dalle risultanze delle indagini svolte dai militari di Montecosaro che sono giunti all'identificazione dei due uomini. Da lì i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



