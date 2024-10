Fedrigoni, Urso ad Acquaroli: ok a riunione crisi su crisi

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha accolto la richiesta del governatore delle Marche Francesco Acquaroli e dei sindacati di svolgere una riunione di approfondimento in sede nazionale, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme alla proprietà e ai vertici aziendali, per trovare ogni soluzione volta a mitigare l'impatto della decisione del Gruppo Fedrigoni di chiudere la società Giano, a tutela della produzione e dei posti di lavoro. La riunione sarà convocata nelle prossime ore dagli uffici ministeriali. Il ministro ha avuto anche oggi un colloquio telefonico con Acquaroli.

La decisione annunciata dalla Fedrigoni Group di voler chiudere la società Giano 1264, operante nel fabrianese e specializzata nella carta per ufficio, comporterà l'esubero di 195 lavoratori attualmente impiegati. Il ministro Urso si era già confrontato sabato mattina con il Presidente della Regione Marche per valutare il possibile intervento del Ministero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA