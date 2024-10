Fedrigoni, PD: 'Priorità è tutela lavoratori"

"Noi siamo forza di opposizione al governo regionale, ma accogliamo l'invito all'unità dell'assessore Stefano Aguzzi e non faremo mancare il nostro contributo affinché si possa dare una soluzione positiva alla vertenza. In queste situazioni la politica deve saper accantonare le divisioni e dare priorità alla tutela delle persone e dei territori". A dirlo è una nota del gruppo assembleare del Partito Democratico a margine del sit-in organizzato dalle sigle sindacali delle Cartiere Fedrigoni, svoltosi questa mattina nei pressi della Regione Marche per protestare contro l'annunciato taglio di 195 posti di lavoro.

Presenti la capogruppo Anna Casini, il vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Maurizio Mangialardi e i consiglieri Antonio Mastrovincenzo, Romano Carancini e Micaela Vitri. "Mandare a casa 195 addetti alla produzione - affermano i dem - significa privare di una fonte di reddito altrettante famiglie, senza considerare le possibili ripercussioni sull'indotto. Tutto ciò è inaccettabile, specie se consideriamo che stiamo parlando di un'azienda che non solo non si trova in difficoltà economica, ma continua a fare utili". L'area del Fabrianese ha già subito pesanti processi di deindustrializzazione "che hanno causato migliaia di licenziamenti: non possiamo lasciare che l'ennesimo sito produttivo, il quale rappresenta anche un patrimonio storico e culturale della nostra regione, venga smantellato dalla fredda logica del profitto seguita da un fondo finanziario internazionale", concludono.



