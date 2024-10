Fedrigoni, Acquaroli: 'Grazie a Urso per tempestiva attenzione"

Continua ad essere in primo piano la crisi innescata a Fabriano con l'annuncio del Gruppo Fedrigoni di chiudere la società Giano e l'annuncio di 195 licenziamenti. Con un post su Facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli fa il punto dell'impegno della Regione e l'attenzione del ministro del Made in Italy Urso.

"Stiamo seguendo la vicenda legata a Fedrigoni dallo scorso giovedì, quando l'azienda ha comunicato l'uscita dalla società Giano e il rischio di 195 licenziamenti entro l'anno. Insieme all'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, nella stessa giornata abbiamo immediatamente scritto al Ministro per le Imprese Adolfo Urso per segnalare quanto stesse accadendo sul nostro territorio, rappresentando profonda preoccupazione e chiedendo l'attivazione di un confronto a livello nazionale per approfondire la vicenda. Contemporaneamente - sottolinea Acquaroli - sono stati convocati in Regione per la giornata odierna sia la Società Fedrigoni che le organizzazioni sindacali. Nel frattempo, poco fa, il Ministro Urso ha annunciato la convocazione di una riunione di approfondimento in sede nazionale al Mimit, come da richiesta della Regione, dei sindacati e del territorio, per poter esperire ogni soluzione volta a mitigare l'impatto di questa decisione, a tutela della produzione e dei posti di lavoro. Voglio ringraziare il Ministro Urso per la tempestiva attenzione in merito ad una vicenda che rischia di minare ulteriormente il tessuto produttivo e sociale della nostra regione, in un territorio, quello del distretto Fabrianese, già colpito da diverse situazioni di sofferenza".





