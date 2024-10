Concluso il festival del giornalismo culturale a Urbino

La 12/a edizione del festival del giornalismo culturale che si è svolto a Urbino si è conclusa, domenica 6 ottobre, con un'analisi della figura della donna in molteplici contesti, dall'arte al cinema, dalla scienza al giornalismo.

La mattinata ha visto a Palazzo Ducale "Le protagoniste del cinema", con Susanna Nicchiarelli per poi proseguire con un panel dedicato a "Le donne nel cinema e nelle serie TV" con Pedro Armocida, Chiara Checcaglini e Anna Fiaccarini. Il focus si è poi spostato su arte e architettura con Francesca Cappelletti, Costantino d'Orazio, Ilaria Miarelli Mariani e Raffaella Morselli che ha posto il quesito sul "perché non ci sono state grandi artiste donne?" rispondendo "perché sono state nascoste". A fine mattinata il direttore della Galleria nazionale delle Marche Luigi Gallo è salito sul palco per un confronto con Benedetta Craveri. Si è parlato poi anche della figura delle scienziate con gli interventi di Ilaria Iacoviello, Roberta Villa e la lectio di Michela Mattioli.

L'edizione del festival infine si è conclusa con l'analisi della figura e del ruolo delle editrici insieme a Marianna Aprile, Rosanna Cappelli, Giordano Bruno Guerri, Piero Sorrentino e con lectio affidata ad Agnese Pini, direttrice under 40 de Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Quotidiano Nazionale che ha riflettuto sulla "possibile esistenza di uno stile di direzione maschile e uno stile di direzione femminile.

Il festival è stato organizzato dall'istituto per la formazione al giornalismo e dall'università di Urbino (Uniurb) in collaborazione con la Galleria nazionale delle Marche e con il patrocinio della regione Marche, si è concluso con un'analisi della figura della donna in molteplici contesti, dall'arte al cinema, dalla scienza al giornalismo. La prossima edizione sarà incentrata sul tema della "cultura e natura" per uno "sguardo ecologico nel giornalismo culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA