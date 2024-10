Ciciliano: 'Creare comunità e aumentare consapevolezza rischio'

"Sindaci e studenti sono le persone più importanti a cui rivolgerci per creare una comunità e aumentare la consapevolezza del rischio abbiamo cominciato da Pesaro che è capitale italiana della cultura 2024 proprio per questo motivo, ovvero fare cultura". Così il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano a Pesaro questa mattina alla tavola rotonda dal titolo "verso la città ideale: costruire comunità attorno ai temi di protezione civile", in occasione della 6/a edizione della settimana nazionale della protezione civile. Al tavolo con lui il prefetto di Pesaro-Urbino Emanuela Saveria Greco ed il sindaco di Pesaro Andrea Biancani.

Il tema del cambiamento climatico rappresenta un punto importante da tenere a mente ma Ciciliano specifica che "il 95% del nostro territorio nazionale è un territorio fragile soprattutto dal punto di vista idrogeologico" per questo "questi nuovi eventi climatici che risultano essere sempre più frequenti e con maggiore intensità devono essere governati meglio dal punto di vista della gestione del territorio" e per faro "bisogna trasformare l'emergenza e la sua gestione in qualcosa di ordinario".

Ciciliano ha citato poi un'iniziativa utilizzata dalla prefettura di Pesaro-Urbino per semplificare la comunicazione in tutto il territorio affermando che il prefetto m "ha trovato un meccanismo semplice ed efficace" ovvero "mettere tutti i sindaci in una chat così che sia quelli della valle che quelli della costa possano comunicare tra di loro in maniera immediata".





