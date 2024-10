Campagna No G7 Not On My Body in piazza il 10 e 11 ottobre

Il vertice del G7 sulla salute, che si terrà in Ancona il 9,10 e 11 ottobre, "al di là della propaganda e delle acrobazie comunicative, servirà a confermare e rilanciare quelle politiche globali di sfruttamento, privatizzazione e devastazione ambientale che ci sottraggono la salute e ci fanno pagare la malattia. In quegli stessi giorni in Ancona dobbiamo dire e fare altro. Semplicemente perché la nostra salute, nel suo più ampio significato, è troppo importante per essere ridotta alla fanfara dell'ennesimo carrozzone mediatico del G7". Così con una nota la rete "Not on my body" spiega di non essere "solo uno slogan: è una scelta di campo, è la prima "frase" di un altro discorso sulla salute, a cui nei giorni del vertice possiamo e vogliamo dare voce, pensiero ed azione. Fuori dal palcoscenico delle finzioni, devono esserci le persone reali, con i bisogni e le rivendicazioni che nascono da condizioni materiali di vita sempre più insostenibili. Facciamo questo percorso insieme, perchè la nostra forza è proprio nei corpi che si uniscono, che scelgono di rompere l'isolamento, di oltrepassare la soglia di casa e del luogo di lavoro per prendere parola sul proprio futuro". La Campagna No G7 Not On My Body annuncia le due manifestazioni il 10 e l'11 ottobre.



