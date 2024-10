Banda sfonda vetrata supermercato e scappa con cassaforte

Una banda organizzata ed efficiente la notte scorsa ha messo a segno un colpo sfondando con un furgone la vetrata di un supermercato, in via Pastorem 19, appropriandosi della cassaforte che conteneva circa 30mila euro.

Scattato l'allarme, che ha attivato la vigilanza privata dell'esercizio commerciale, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato subito le indagini. Al vaglio degli inquirenti la video sorveglianza interna del locale. Sopralluoghi sono in corso per raccogliere elementi utili all'indagine. I militari sono a caccia del gruppo di persone che hanno agito attorno alle 2.40 della notte scorsa.



