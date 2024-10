In vista G7 Salute Ancona, attività porta a porta della polizia

In vista del G7 Salute che si terrà ad Ancona il 9, 10 e 11 ottobre, la Polizia di Stato ha compiuto attività porta a porta in zona di massima sicurezza.

Sabato mattina, un funzionario della Questura ed i poliziotti di quartiere, nell'ambito delle costanti attività di vicinanza alla gente fortemente volute ed incentivate dal Questore della Provincia di Ancona, Cesare Capocasa, hanno dedicato un particolare "servizio di prossimità alla zona degli Archi, presentandosi porta a porta presso tutti gli esercizi commerciali ed incontrando anche i residenti intenti a passeggiare tra i banchi del mercato settimanale per spiegare loro in dettaglio come poter minimizzare il disagio arrecato alla cittadinanza dallo svolgersi nelle prossime giornate del Grande Evento di rilievo Internazionale G7 Salute".

In particolare, come già ampiamente pubblicizzato anche sul sito del Comune e dalle informazioni messe a disposizione in merito alla viabilità dalla Polizia Locale, "è stato confermato che ai residenti, ai lavoratori ed ai clienti interessati a recarsi nei negozi e negli uffici della zona, nei normali orari di apertura, sarà consentito transitare a piedi attraverso gli appositi varchi creati in via Fornaci Comunali e sul lato di via Marconi all'altezza della Farmacia, fermo il divieto di transito alle auto e di utilizzo delle corsie stradali in entrambi i sensi di marcia dalla Galleria San Martino al citato punto di blocco di sicurezza all'inizio degli Archi, e la possibilità di avvalersi del piano parcheggi alternativo alla luce dei divieti di sosta provvisori inseriti nell'area".

"La scelta di chiedere il minor sacrificio possibile alla cittadinanza nell'attuare i presidi necessari per poter garantire la cornice di sicurezza per la tutela di un evento di tale portata - conclude la Questura di Ancona - conferma la massima attenzione dedicata alle esigenze di tutti, con l'obiettivo di consentire a tutta la Città di Ancona di vivere al meglio un'occasione così importante".



