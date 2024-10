Extra G7 Salute ad Ancona, programma di lunedì 7 ottobre

Domani, lunedì 7 ottobre, proseguirà ad Ancona il Festival della salute Extra G7 (3-13 ottobre), promosso dal Comune: accompagna con numerosi e qualificati eventi i lavori ministeriali del G7 che si terranno in città il 9, 10 e 11 ottobre.

I primi appuntamenti dalle ore 9 alle. Nella sala del Consiglio comunale "Terzo settore e salute: il ruolo delle associazioni dei pazienti nella cura della malattia cronica".

Una occasione per spiegare quanto sia fondamentale poter contare sulle forme di associazionismo organizzato da chi convive ogni giorno con malattie croniche, per non sentirsi mai soli e diventare parte attiva del processo di ricerca e di cura. Dopo i saluti istituzionali del Presidente nazionale LIFC Gianna Puppo Fornaro, e di Eugenio Bertolotti (Referente Qualità delle Cure LIFC) seguiranno interventi dei massimi specialisti e la testimonianza di Alessandro Gattafoni, canoista di kayak da mare che racconterà la sua esperienza di vita da atleta affetto da fibrosi cistica, la più diffusa malattia genetica grave, cronica e multiorgano, che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio e quello digerente. Nelle Marche (dati 2022) sono 166 i pazienti affetti da questa patologia; 6.077 casi in tutta Italia.

Al Ridotto delle Muse "La violenza sui minori, sulle donne e sugli anziani" convegno che vede come Responsabile Scientifico Dr.ssa Loredana Buscemi, Dirigente Medico presso Sod Medicina Legale - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Un fenomeno drammatico che attiene i diritti umani e umani e che ha effetti negativi sulla salute psico-fisica delle vittime, con conseguenze sulla qualità della vita nel breve, medio, lungo termine.

Al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, convegno su Prevenzione ambientale e salute perinatale. La donna al centro 15/o Zelda meeting - L'informazione ambiente & salute' I temi trattati, nella multidisciplinarietà delle relazioni, riguarderanno Il Service per la salute e l'ambiente, Le nuove frontiere dalla ricerca scientifica in medicina perinatale, Metabolismo dei Nutrienti e la Salute del Nascituro, Proteggi la tua gravidanza, Il Manifesto di ISDE Italia Medici per l'Ambiente, Innovazioni Tecnologiche per la Salute e l'Ambiente, Il sostegno perinatale e post alla famiglia, le azioni del governo, Senatrice Elena Leonardi, Segretario 10° Commissione Sanità e Lavoro del Senato, Le associazioni si raccontano; Dalle 10 e fino alle 18, alla Facoltà di Economia, ex Caserma Villarey "Fast Track Cities, buone pratiche da condividere".

Un'intera giornata, sarà dedicata ai temi dell'Hiv/Aids, virus e sindrome che nelle ultime decadi del secolo scorso hanno terrorizzato il mondo e che non è ancora assolutamente debellata. Il meeting di carattere internazionale indirizzato a rappresentanti politici, professionisti sanitari, sanitari e del mondo tecnico- fa riferimento ad un modello di eccellenza, la rete delle città europee Fast Truck Cities - di cui Ancona da anni fa parte con numerosi servizi, sportelli e iniziative di prevenzione, informazione e sostegno- che nel tempo ha conseguito risultati importanti grazie alle condivisioni di competenze ed esperienze.

Al Museo Archeologico (dalle 15 alle 18) "Insieme per contrastare l'aumento delle malattie infettive nel nostro territorio". Sotto la lente il lavoro congiunto di AST Ancona, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche per il contrasto al rischio infettivo. L'organizzazione è a cura di Ast Ancona Uoc Isp Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive, Direzione AOUM Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e Izsum Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche. Negli ultimi anni- spiegano i promotori- l'incidenza delle malattie infettive nel nostro territorio ha visto un preoccupante aumento. Il convegno "INSIEME" si propone come un'iniziativa congiunta di divulgazione rivolta alla popolazione per informare, sensibilizzare e mobilitare la comunità nella lotta contro le malattie infettive. Interverranno tra i tanti relatori: Luca Butini - Responsabile SOSD Immunologia Clinica - AOU delle Marche, Marcello D'Errico - Professore Ordinario Igiene e Medicina Preventiva Università Politecnica delle Marche. Direttore SOD Igiene Ospedaliera e Direttore del Dipartimento dei Servizi - AOU delle Marche, Marcello Tavio - Presidente Comitato Infezioni Ospedaliere. Direttore SOD Malattie Infettive Emergenti e degli Immunodepressi. Direttore del Dipartimento Gastroenterologico e dei Trapianti - AOU delle Marche Dalle 15 alle 18:30 nella sala consiliare del Comune cittadinanza attesa al convegno "FitWalking, strumento di salute e benessere- Camminare insieme per stare bene", con Maurizio Damilano, focalizzato su una delle patologie più diffuse dei nostri tempi, il diabete, da affrontare con una pluralità di strumenti, tra i quali uno stile di vita che metta al centro il movimento. A promuovere questo indirizzo, la rete Cities Changing Diabets, nata in Danimarca, cui ha aderito anche la Regione Marche che, con 80mila persone con diabete (4,4% della popolazione), ha sottoscritto la Urban Diabetes Declaration, un impegno ad accelerare l'azione di prevenzione, ponendo la regione in prima linea nella lotta al diabete urbano.

Al termine dell'incontro, un incontro pratico di Fit Walking guidato da Maurizio Damilano, massimo esperto del fit walking , lungo il Viale della Vittoria: 45 minuti di camminata guidata con indicazioni e suggerimenti per svolgere al meglio l'esercizio dal punto di vista tecnico.

Alla Loggia dei Mercanti, dalle 17.30 alle 20 Salute e benessere attaverso lo sport, un ottimo strumento di prevenzione. Sono attesi, fra gli altri, Lucia Albano Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Marcello Gemmato Sottosegretario di Stato per la salute ed il senatore Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica. A moderare l'incontro, organizzato da ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), patrocinato dal CONI Nazionale, sarà Sammy Marcantognini, Presidente ASI Comitato Regionale Marche, nonché psicologo e psicoterapeuta noto a livello nazionale per il suo impegno all'interno del mondo dello sport.

Il Festival Extra G7 Salute continua lunedì 8 ottobre, per poi lasciare spazio al Summit G7 Salute. Riprenderà il 12 ottobre per concludersi il 13 ottobre.



