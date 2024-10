Schillaci, intelligenza artificiale in Sanità uno dei focus G7

"Il tema dell'intelligenza artificiale sarà uno dei focus della ministeriale G7 e sta già mostrando le sue potenzialità in diversi ambiti: diagnosi più accurate, terapie più mirate, razionalizzazione delle priorità mediche. Sono solo alcuni dei benefici che stiamo vedendo". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in un videomessaggio nell'incontro alla Loggia dei Mercanti ad Ancona su "Il ruolo dell'intelligenza artificiale in sanità: stato dell'Arte e progetti applicativi per una migliore cura della popolazione", uno dei 52 eventi promossi dal Comune nel Festival ExtraG7 Salute, che accompagnerà il G7 Salute in programma ad Ancona il 9, 10 e 11 ottobre. All'iniziativa, introdotta dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Marco Armando Gozzini, si è parlato anche di "ospedale virtuale gestito con intelligenza artificiale" con il dottor Marco Mazzanti, Direttore Framework intelligenza artificiale in Cardiologia a Londra.

"La digitalizzazione della sanità - ha sottolineato il ministro - è una leva fondamentale sulla quale stiamo investendo per promuovere una sanità di prossimità e per superare le diseguaglianze. Penso anche alla telemedicina, servizi come il teleconsulto e la teleassistenza aprono nuove prospettive per un'assistenza più accessibile e personalizzata, diminuendo i tempi d'attesa ed eliminando i disagi legati agli spostamenti". Tutto ciò senza mai compromettere - ha precisato Schillaci - il rapporto diretto e personale tra il paziente ed il medico. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha permesso di accelerare sulla digitalizzazione e, al centro di questo processo innovativo, c'è il fascicolo sanitario elettronico, una piattaforma digitale che rivoluzionerà la gestione dei dati sanitari e permetterà una continuità assistenziale senza precedenti".



