Nuova disinfestazione per Dengue a Fano, incidenza casi scende

Nuovo intervento di disinfestazione contro la Dengue: doppia operazione notturna a Fano dopo gli oltre 100 casi registrati nell'ultimo periodo. "Per consolidare i miglioramenti osservati e dare seguito al Piano Arbovirosi", il Comune, su indicazione dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, ha programmato un nuovo intervento di disinfestazione contro la Dengue. L'operazione si svolgerà in due notti consecutive: tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre e tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre". Nella prima notte, a partire dalle 24 di domenica 6 ottobre, le operazioni interesseranno le "aree periferiche della città, con particolare attenzione al Vallato, una delle zone più sensibili all'infezione".

Il sindaco Luca Serfilippi sottolinea l'importanza dell'intervento: "la salute dei cittadini è la nostra priorità.

Insieme all'Azienda sanitaria territoriale e agli esperti, stiamo attuando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della città. Ci impegneremo affinché questo sforzo risolva definitivamente l'emergenza. Enel Green Power è stata invitata a immettere acqua nel Canale Albani per aiutare a eliminare i ristagni, un ambiente favorevole alla proliferazione delle zanzare".

A sostegno di questo intervento, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Pesaro Urbino, Augusto Liverani, ha confermato che la situazione è sotto stretto monitoraggio: "L'Ast sta monitorando costantemente il focolaio di Dengue a Fano. Gli ultimi accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate non hanno evidenziato la presenza del virus. La curva di incidenza sta mantenendo un andamento discendente, con solo due nuovi casi, il cui esordio sintomatico risale al 29 settembre. Ad oggi, ci sono quattro ricoveri nelle strutture ospedaliere locali: due accertati e due in attesa di conferma.

Le autorità sanitarie stanno eseguendo ulteriori accertamenti anche su un caso segnalato a Pesaro".



