Alluvione 2023, alle Marche 82 milioni per 205 interventi

Per 205 interventi post alluvione del 2023, alle Marche destinati oltre 82 milioni. Lo fa sapere la Regione: "nei giorni scorsi è stata emanata la nuova ordinanza (numero 33/2024) dalla struttura commissariale dell'alluvione del maggio 2023 guidata dal Generale Figliuolo.

Alle Marche sono stati destinati 82.034.797,88 euro per un totale di 205 nuovi interventi, oltre alla rimodulazione di altri interventi inseriti nelle precedenti ordinanze (12-13/2023)".

"Grazie al lavoro di raccordo e raccolta delle richieste da parte dei vari soggetti attuatori e della struttura guidata dal vicecommissario all'alluvione Stefano Babini, - afferma la Regione - si può finalmente sperare in un avvio delle procedure per la progettazione e la realizzazione di questi lavori".

Gli enti beneficiari interessati sono: "Provincia di Pesaro e Urbino; Provincia di Fermo; Provincia di Ascoli Piceno; Aset Spa; Consorzio di Bonifica delle Marche; Amandola; Cingoli; Cossignano; Falerone; Fano; Frontone; Gabicce Mare; Grottazzolina; Macerata Feltria; Monte Giberto; Montegiorgio; Monte Grimano Terme; Montottone; Pesaro; Petritoli; Piandimeleto; Ponzano di Fermo; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sassocorvaro Auditore; Senigallia; Serra San Quirico; Tavoleto; Urbania; Urbino".

Con l'ordinanza 18/2024 il commissario straordinario "ha assegnato ai Comuni coinvolti dall'evento alluvionale del maggio 2023, 24 unità di personale tecnico o amministrativo al fine di supportare gli stessi nei numerosi procedimenti".



